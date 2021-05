VER Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers EN VIVO por el Game 2 de NBA Play-Off: Horario, canales de TV y streaming OFICIAL para VER EN DIRECTO ONLINE

JUEGO 2 | Conferencia Oeste | Los Phoenix Suns reciben a Los Angeles Lakers de LeBron James en el Talking Stick Resort Arena por el segundo partido de los NBA Play-Off, y buscarán extender la ventaja a dos partidos para vajar con tranquilidad a California. Podrás seguir este partido EN VIVO a través de la pantalla de TNT en Estados Unidos o via streaming ONLINE por NBA League Pass, ya que no contará con transmisión en Latinoamérica.

Los Suns finalizaron segundos en la fase regular demostrando ese gran nivel que habían dado en la burbuja de Orlando la temporada pasada. Con Chris Paul y Devin Booker como cabezillas del equipo, buscarán duplicar la ventaja frente los Lakers para tratar de cerrar la serie en su viaje a California.

Los Lakers por su parte, estan volviendo a su mejor versión con LeBron James y Anthony Davis recuperados y alcanzando su máximo potencial. Las dos piezas claves del equipo de Los Angeles sufrieron bastante durante la fase regular, lo que se reflejó en el resto del equipo, pero buscarán recuperar el terreno perdido en esta serie y defender el anillo para volverse la franquicia mas ganadora en la historia de la NBA.

El primer encuentro de la serie disputado en el Talking Stick Resort Arena terminó a favor de los locales con un resultado de 99-90, con un partidazo de Devin Booker, que anotó 34 puntos en 45 minutos jugados.

Posibles Formaciones:

Si bien aún no hay confirmación por parte de los equipos, los Suns saldrían a la cancha con Chris Paul, Devin Bookers, Mikal Bridges, Jae Crowder y Deandre Ayton.

Por su parte, el quinteto inicial de Los Lakers contaría con D. Schroder, K. Cadwell-Pope, LeBron James, Anthony Davis y A. Drummond.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers?

El partido de Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers por la NBA será HOY martes 25 de mayo en el Talking Stick Resort Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 04:00 horas (martes)

Argentina: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

República Dominicana: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

México: 21:00 horas

Estados Unidos: 19:00 PT/ 22:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: Sin TV

Estados Unidos: TNT

Streaming: NBA League Pass

