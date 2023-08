Una de las historias más sorprendentes en el mundo de la NBA tiene a un exjugador que pasó de impedir la llegada de LeBron James a los famosos Chicago Bulls a convertirse en el peor contrato de todos los tiempos en Los Angeles Lakers.

En el verano de 2010 en la NBA se marcó un antes y un después en la historia del mejor baloncesto del mundo. LeBron decidió dejar a Cleveland Cavaliers luego de siete temporadas para ir en búsqueda de un primer título. Antes de tomar la decisión de firmar con Miami Heat, los Bulls fueron una posibilidad muy real que James contempló. ¿Iba parar superar el legado de Michael Jordan?

Dwyane Wade confesó en 2019 que al ver un roster de Chicago Bulls con Derrick Rose tanto él como LeBron James pensaron que no podían tener tanto el balón como quisieran. Y esa no fue la única razón para descartar esta franquicia. El equipo que se hizo famoso por Jordan no tenía espacio salarial para recibir al Big-3 que formaría Miami Heat debido al jugador que 8 años después terminaría en Los Angeles Lakers.

De impedir la llegada de LeBron a Bulls a ser el peor contrato en la historia de Lakers

“Si los Bulls pudieran cambiar a Luol Deng a los Clippers, lo cual habían hablado de hacer, ese Big 3 habría estado en Chicago. Confía en mí en eso”, publicó K.C. Johnson, escritor sobre la NBA para el portal The Chicago Tribune. Los Bulls prefirieron mantener a Deng en lugar de romper el mercado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. El final de esta historia sería lo más épico.

Luego de 10 temporadas en Chicago Bulls en las que terminó con un promedio por juego de 16.1 puntos y tras un breve paso por Cleveland Cavliers, Luol Deng firmó con Los Angeles Lakers por 4 años y $72 millones de dólares, pero no cumplió las expectativas, y después de 57 partidos y un promedio por juego de 7.5 puntos y 5.2 rebotes dejó de jugar para el equipo californiano. Sin embargo, los Lakers tuvieron que pagar este contrato hasta el inicio de la temporada 2022-23 a pesar que Deng se retiró en 2019. El peor vínculo en la historia de la franquicia morada y dorada.