La espera para que vuelva a iniciar el mejor baloncesto del mundo empieza a ser cada vez más corta con el anuncio oficial de la NBA sobre cuándo comienza la temporada 2023-24. Los Angeles Lakers, LeBron James, Golden State Warriors y Stephen Curry, estarán en la primera fecha.

Por medio de su cuenta de Twitter (X) oficial de prensa, la NBA anunció que la temporada 2023-24 inicia el martes 24 octubre con dos partidos en horario estelar. Mientras que LeBron y los Lakers jugarán contra el vigente campeón, Curry y los Warriors van contra uno de los jugadores más queridos en Golden State.

Golden State Warriors viene de no llegar a las Finales NBA por primera vez desde el 2014 cada vez que estuvo en los Playoffs y la primera prueba no será nada fácil. Será la primera ocasión desde que dejó al equipo de San Francisco en 2019 que Kevin Durant jugará en el estadio Chase Center frente a los fans de los Dubs. El juego entre Warriors vs. Phoenix Suns será el martes 24 octubre a las 22:00 ET.

Oficial: La NBA anunció cuándo inicia la temporada 2023-24

“La NBA lanzó hoy (jueves 17 de agosto) su calendario completo de juegos para la temporada regular 2023-24”, publicó la cuenta oficial de prensa de la liga en Twitter (X). Nada mejor para que empiece una nueva campaña que enfrentar a Denver Nuggets, vigente campeón, contra Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis y compañía. ¡Ya hay hora para este partidazo!

LeBron empezará jugar la temporada número 21 en la NBA en la jornada inaugural de la campaña 2023-24. Lakers vs. Nuggets será el martes 24 de octubre a las 19:30 ET con trasmisión del canal TNT. La última vez que estos equipos se enfrentaron, James y compañía fueron barridos 0 a 4 en las Finales de la Conferencia Oeste.