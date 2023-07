La temporada número 21 de LeBron James en el mejor baloncesto del mundo caminó por un hilo que estuvo a punto de cortarse. La estrella de Los Angeles Lakers especuló con el retiro y después de un par de semanas de reflexión decidió seguir jugando. Sin embargo, ‘El Rey’ no pasó a ser el jugador activo más viejo de toda la NBA.

“No me importa cuantos puntos más voy anotar o que puedo o que no puedo hacer en la cancha. La pregunta real para mí es: ¿Puedo jugar sin engañar este juego? El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy”, dijo LeBron el 12 de julio de 2023 durante los premios ESPYS.

Con la confirmación que LeBron James jugará la temporada número 21 en la NBA a los 38 años, el 30 de diciembre de 2023 cumple 39, surgió la pregunta del millón de dólares: ¿Es el jugador activo más viejo? La respuesta es un no por un compañero de Stephen Curry que aún no decide si se retira de la liga.

Andre Iguodala lleva 19 temporadas en la NBA, ganó cuatro títulos con Golden State Warriors y fue el MVP de las Finales 2015. En la última temporada, el compañero de Steph apenas pudo jugar ocho partidos por lesiones, pero con un contundente “no” en Twitter respondió el 13 de mayo de 2023 frente al rumor que se había confirmado su retiro. Por ahora, le quitó el primer lugar a LeBron.

El único jugador activo más viejo que LeBron James en la NBA

La cuenta de Twitter de SportsCenter, de ESPN, publicó los cinco jugadores activos más viejos de la NBA y en el quinto lugar apareció Taj Gibson con 38 años y 24 días. Luego, Chris Paul fue cuarto con 38 años y 73 días, mientras que P.J. Tucker quedó de tercero al tener 38 años y 74 días de nacido. LeBron James es el segundo jugador activo más viejo de toda la liga con 38 años y 200 días, y el primer puesto fue para Andre Iguodala con 39 años y 171 días.