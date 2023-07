Decisión tomada por parte de LeBron James. Cuando parecía que nada más iba a sorprender sobre ‘El Rey’ hasta el inicio de la temporada NBA 2023-24 porque ya había confirmado que no se retiraba… ¡Boom! Los Angeles Lakers anunció que Bron cambiará de número en el mejor baloncesto del mundo.

LeBron venía usando el número 6 con el uniforme de los Lakers porque “veintitrés es uno de mis números favoritos también, así que dos por tres es seis. Además, mi primer hijo nació el 6 de octubre, el sexto día de octubre. Mi hijo menor es del 14 de junio, el sexto mes del año”. Sin embargo, James quiso rendir un homenaje once veces campeón de la NBA como lo fue Bill Russell.

A pesar de que LeBron James podría seguir utilizando el número 6, ya que lo usaba cuando la NBA lo retiró por el fallecimiento de Russell (31 de julio de 2022), la estrella de Los Angeles Lakers decidió dejar de usarlo por respeto a Bill. Ahora, Bron llevará el número 23 y, de esta manera, perdió la oportunidad de hacer algo que ni Michael Jordan hizo.

Ni Jordan lo hizo: Lo que perdió LeBron en Lakers por cambiar de número

En la historia de la NBA, a 14 jugadores les retiraron dos números en al menos dos equipos. Michael Jordan fue uno de ellos con el homenaje que recibió de Chicago Bulls y Miami Heat. No obstante, un solo jugador en todos los tiempos como lo fue Kobe Bryant vio como un mismo equipo, Los Angeles Lakers, le retiró dos números: 8 y 24. A LeBron James ya no le harán esto.

“LeBron James no iba a retirar dos números, pero el número 23 algún día colgará de las vigas del estadio Staples Center (Crypto.com Arena). Llevó a los Lakers a un título con el número 23 y ayudó a LA a recuperarse tras el fallecimiento de Kobe. Siempre sentiré que LeBron se convirtió en un Laker en el momento en que dio ese discurso“, publicó Arash Markazi, del portal The Sports Tribune (La Tribuna Deportiva) para explicar por qué a ‘El Rey’ no le retirarán dos números (6 y 23) en el equipo de Los Ángeles.