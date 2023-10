La NBA es un constante entorno de cambios, donde las franquicias buscan mejorar sus plantillas para alcanzar la gloria en los Playoffs y, en última instancia, ganar un campeonato. Los Angeles Lakers, liderados por LeBron James, no son la excepción excepción a la regla.

A pesar de tener una de las superestrellas más grandes de la liga, siempre están dispuestos a explorar oportunidades para fortalecer su equipo. Ya lo hicieron en la temporada baja tras reforzarse de manera sobresaliente, sin embargo, existe un nombre que sin duda alguna potenciaría al quinteto californiano de cara al título.

Justamente, ese hombre es Kyle Kuzma, actualmente en Washington Wizards, quien hace de las suyas sobre la duela gracias a su forma agresiva de juego pero también inteligente, siendo anotador nato y defensor sólido.

Así, pasó sus primeras cuatro temporadas en la NBA con los Lakers antes de ser traspasado a los Wizards en 2021. Durante su tiempo allí, Kuzma se convirtió en un complemento valioso para LeBron James, aportando producción ofensiva sólida y una defensa decente, derivando en el campeonato ganado en la temporada 2019-2020.

El hombre que necesita Lakers

El regreso a los Lakers sería una incorporación bienvenida, ya que la química previa con LeBron James y otros miembros del equipo aún perdura. Kuzma se siente cómodo en el sistema de juego de los Lakers y comprende la filosofía de juego de LeBron, lo que podría acelerar su readaptación al equipo.

Además, el juego que aporta desde perímetro con chispa en el ataque serían un valioso activo en un equipo que busca fortalecer su ofensiva para competir en la Conferencia Oeste y concretar otro título más.

De hecho, uno de los principales desafíos de los Lakers ha sido la necesidad de más opciones de anotación detrás de LeBron James y Anthony Davis. Por ello, se han reforzado con nombres interesantes como Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, donde la incorporación de Kuzma podría ser una pieza más para aliviar esta carga ofensiva.

Kuzma sabe crear sus propios tiros y puede anotar desde el perímetro, sin dejar de lado el extra que entrega en cancha al momento de facturar unidades en situaciones de pick-and-roll y en transición, ideal para el esquema de juego rápido que ha implantado Darvin Ham desde su llegada al banquillo como entrenador.

Otro aspecto en el que Kuzma podría contribuir significativamente es en la defensa. Los Lakers han sido históricamente conocidos por su defensiva, por ello, “Kuz”podría mejorar este aspecto con bloqueos , robos o jugando una defensa férrea debajo del aro.

Finalmente, su talento para pararse sobre la duela como alero y ala-pívot le permite enfrentarse a una amplia variedad de jugadores en la NBA, valioso en los enfrentamientos de Playoffs, donde la adaptabilidad es clave.

