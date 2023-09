Por segundo Mundial de Básquetbol de la FIBA consecutivo, el Dream Team de Estados Unidos no fue campeón y ni se quedó con la medalla de bronce del tercer lugar. LeBron James siguió de cerca la acción de las estrellas NBA que representaron a USA y ya se conoció la primera reacción de la figura de Los Angeles Lakers tras la dura derrota.

Mientras que Paul Pierce se animó a predecir que el regreso de LeBron al Dream Team de USA se daría junto a Stephen Curry para los Juegos Olímpicos París 2024, Steve Kerr debutó como entrenador principal y quedó en el cuarto lugar de la Copa del Mundo de Básquet 2023.

“Me siento mal por mis muchachos. Es difícil lograr continuidad porque tenemos mucha rotación año tras año. Tenemos que centrarnos en lo que es ganar un partido FIBA. La NBA es muy diferente a la FIBA ​​y algunas cosas serán buenas y viceversa. Seguramente hay mucho que aprender”, dijo Kerr tras la derrota contra Canadá 118 a 127 puntos por el tercer lugar del Mundial de Básquetbol 2023 y la reacción de LeBron James estaba por llegar.

La primera reacción de LeBron tras la dura derrota del Dream Team de USA

Draymond Green ya predecía que la medalla de oro iba a ser para Estados Unidos y LeBron James reaccionaba a una volcada de Austin Reaves, pero… El Dream Team de USA perdió contra Alemania por 111 a 113 puntos en semifinales a pesar de tener estrellas como Anthony Edwards y Brandon Ingram. Luego de esta dura caída, la estrella de Los Angeles Lakers reaccionó.

Lejos de querer entrar en polémica y centrado en lo que será la temporada número 21 en la NBA, LeBron reaccionó con el siguiente mensaje al encuentro entre Reaves y Dennis Schröder después de la derrota de Estados Unidos en el Mundial FIBA 2023: “¡Mis amigos! ¡¡¡Los amo muchachos!!!!“.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 14 jugadores confirmados con un contrato fijo.