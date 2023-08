Pasan los años y los aficionados de la NBA siguen con el recuerdo intacto de la gran leyenda llamada Kobe Bryant. Uno de los exjugadores más afectados por la muerte de ‘La Mamba Negra’ fue Shaquille O’Neal y una cuenta especializada en la liga recordó aquellas duras palabras tras el fallecimiento de su excompañero.

El 26 de enero de 2020 se dio a conocer la noticia que Bryant junto a su hija Gianna y otras siete personas fallecieron en un accidente de helicóptero. Tres años después, O’Neal reveló el momento en el que se enteró del falleciiento de la leyenda de los Lakers. Luego, fue recordada la dura confesión de Shaq.

“Un día estaba sentado en la casa y mi hijo apareció llorando. Él dijo: ‘Oye, hombre. Kobe acaba de morir en un accidente de helicóptero. Shaunie me llamó llorando. Le dije: ‘Espera, déjame verificar’. Y llamé a mi hombre en la oficina del alguacil y me dijo que era verdad. Empecé a llorar y eso todavía me persigue“, confesó Shaquille O’Neal en un episodio del Pívot Podcast en abril de 2023.

Las duras palabras de O’Neal por la muerte de Kobe Bryant: ‘No puedo dormir’

Shaquille O’Neal y Kobe Bryant jugaron por ocho temporadas en Los Angeles Lakers, ganaron tres títulos y lograron ser uno de los dúos más dominantes en la historia de la NBA. Sin embargo, una vez que se retiraron no fueron las personas más cercanas y ese es uno de los mayores lamentos de Shaq.

Luego de confesar en 2022 que “debería haber sido yo quien llamara una vez a la semana o enviara un mensaje de texto una vez al mes o una vez al año, (decir): ‘Feliz cumpleaños, ¿cómo están tus hijos?’ Nunca hicimos eso, así que todavía me queda eso en mí”, Shaquille O’Neal hizo una dura confesión que recordó la cuenta de Twitter NBA Buzz: “No me acuesto hasta las 5 de la mañana desde que Kobe y mi hermana murieron. No puedo dormir”. La hermana de Shaq murió a los 40 años en 2019.