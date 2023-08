No ha empezado la temporada 2023-24 y ya es el nombre de moda. La revelación de Los Angeles Lakers en los Playoffs 2023 se animó a explicar por qué LeBron James es el GOAT de la NBA, y de paso, le envió un mensaje contundente a Michael Jordan.

Por detrás de Anthony Davis y LeBron, la gran figura de los Lakers en la Postemporada de la NBA 2023 fue el protagonista de esta historia al promediar por juego 16.9 puntos y 44.3 por ciento de efectividad en triples. Ahora, debutó con el Team USA, jugará el Mundial de Baloncesto 2023 y eligió al GOAT.

Austin Reaves se estrenó con Estados Unidos al registrar 9 puntos, 4 asistencias y el mismo número de rebotes, en la victoria contra Puerto Rico en un partido amistoso del 7 de agosto. En vísperas al debut en la Copa del Mundo 2023, sábado 26 de agosto contra Nueva Zelanda, la revelación de Los Angeles Lakers recibió la bendición del mismísimo LeBron James.

Mensaje para Jordan: La revelación de Lakers explicó por qué LeBron es el GOAT de la NBA

Luego de firmar un nuevo contrato con Los Angeles Lakers por cuatro años y más de $53.8 millones de dólares, Austin Reaves le concedió una entrevista al portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados) y a la hora de responder si consideraba que LeBron James merecía una estatuta por parte del equipo californiano dio la explicación de por qué ‘El Rey’ es el GOAT. ¡Mensaje para Michael Jordan!



“Sí, ¿por qué no? Ya sabes, él vino a Los Ángeles en un momento en el que no estaba teniendo mucho éxito y lo que fue dos o tres años, ya sabes, puso una pancarta (título) en la viga, así que ¿por qué no? Significa, en mi opinión, que es el mejor jugador que jamás haya jugado“, le dijo Reaves sobre LeBron a Sports Illustrated (Deportes Ilustrados).