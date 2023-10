Tarde que temprano todo está destinado para que se dé en el mundo de la NBA. Un nuevo equipo empieza a seducir a las grandes leyendas de la liga y justo después de que Shaquille O’Neal dijera que lo quiere tener, LeBron James le respondió en una conferencia de prensa de Los Angeles Lakers.

LeBron debutó en la pretemporada NBA 2023-24 con 10 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, en 16 minutos de juego de la victoria de Lakers contra Brooklyn Nets por 129 a 126. El partido se jugó en el estadio T-Mobile Arena, de Las Vegas, el escenario perfecto para responderle a O’Neal.

Con cuatro campeonatos, tres premios MVP de Finales y 15 selecciones All-Star, Shaquille O’Neal se retiró de la NBA tras 19 temporadas. Salarios, acuerdos publicitarios e inversiones en compañías como Google y Papa John’s, hacen que Shaq tenga un patrimonio de unos US$400 millones según Celebrity Net Worth. Sería un rival de peso para LeBron James.

Frente a la posibilidad que la NBA dé el aval para tener un equipo en Las Vegas, O’Neal dijo que “me gustaría tener mi propio grupo. Sé que a Vegas aún no se le ha otorgado un equipo de la NBA, pero si alguna vez llegan a un punto en el que se les otorgue un equipo, me gustaría ser parte de eso. No quiero asociarme con nadie. Lo quiero todo para mí”, según publicó Arash Markazi, del portal The Messenger. ¿Qué piensa LeBron al respecto?

LeBron le responde a O’Neal por querer quitarle el próximo equipo de la NBA

“Raiders (NFL), Fórmula 1, liga de verano de la NBA, los deportes están aquí, aprovechen ese impulso y atracción. Agregar una franquicia de la NBA aquí simplemente aumentaría el impulso que se está dando en esta ciudad (…) Creo que es sólo una cuestión de tiempo. Espero ser parte de ese tiempo. Estoy deseando que llegue eso“, manifestó LeBron James para demostrar el deseo que tiene de ser el dueño de un equipo NBA en Las Vegas y, de paso, le respondió a Shaquille O’Neal por querer quitarle esta posible organización.

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.