La temporada 2023-24 será la primera en la historia que tendrá cambios sin precedentes en vísperas de darle un mejor espectáculo a los aficionados. La NBA no solo decidió realizar un torneo en medio de la campaña regular, también aprobó un cambio de reglas que puso en problemas a LeBron James, Stephen Curry, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, entre otras figuras y equipos.

Sobre la mesa de los dueños de los equipos NBA se discutió el descanso que se le da a las estrellas como LeBron, Curry y Anthony Davis, entre otras, y la decisión fue contundente con las nuevas reglas que se implementarán desde el 24 de octubre cuando inicie la temporada 2023-24.

25 de los 30 equipos de la NBA tienen al menos dos estrellas en sus rosters. Esto quiere decir que franquicias como Los Angeles Lakers y Golden State Warriors se verán afectadas por las nuevas reglas que, entre otras cosas, pide que los jugadores All-Star estén disponibles para los juegos de televisión nacional. El equipo liderado por Stephen Curry tiene 41 encuentros de este tipo, mientras que LeBron James, Anthony Davis y la franquicia californiana disputarán 40 duelos de TV nacional.

Oficial: La NBA aprobó un cambio de reglas que pone en problemas a LeBron y Curry

En medio del comunicado de prensa en el que la NBA explicó el cambio de reglas para el descanso de los jugadores estelares, la liga aclaró que “un jugador estrella a los efectos de la política es cualquier jugador que, en cualquiera de las tres temporadas anteriores, haya sido seleccionado para un equipo All-NBA o un equipo All-Star de la NBA”.

En el caso que los equipos como Lakers y Warriors no cumplan con el cambio de normativa, la sanciones serán de $100.000 dólares por la primera infracción, $250.000 por la segunda y un millón más que la multa anterior por multas adicionales. De ahora en adelante, dos estrellas del mismo equipo no podrán descansar en el mismo juego por estas nuevas reglas:

Administrar su plantilla para garantizar que no haya más de un jugador estrella no disponible para el mismo juego.

Garantizar que los jugadores estrella estén disponibles para todos los partidos de la televisión nacional y del torneo en medio de la temporada de la NBA.

Mantener un equilibrio entre el número de ausencias de un partido de un jugador estrella en partidos locales y fuera de casa.

Abstenerse de cualquier “cierre” (no juega más) a largo plazo en el que un jugador estrella deje de jugar.

Si se da descanso a un jugador sano, asegúrese de que el jugador esté presente en los juegos y sea visible para los fanáticos.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.