Los Angeles Lakers se prepara para una nueva batalla en la NBA, con grandes expectativas después de sumar varios refuerzos y consolidar estrellas, pero sobre todo por lo que pudieron hacer en la campaña pasada tras llegar a Las Finales de Conferencia Oeste, contra viento y marea.

De la mano de LeBron James y Anthony Davis, el quinteto californiano se posiciona como un candidato a tomar en cuenta en el Oeste, y ante ello, desde ya comienza a generar expectativas sobre lo que será su registro en la temporada regular 2023-2024.

En ese sentido, Andy Bailey, del medio Bleacher Report, sacó sus cuentas, echó cálculos y arrojó cuál será el récord que obtendrá el equipo dirigido por Darvin Ham sobre las duelas estadounidenses, asegurando que la tropa de LeBron logrará ganar 48 partidos, mientras que perderá en 34 ocasiones.

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Gabe Vincent, Taurean Prince y Cam Reddish, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 13 jugadores confirmados con un contrato fijo.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos tiene Los Angeles Lakers en la NBA?

Los Angeles Lakers es uno de los dos equipos más ganadores en la historia de la NBA, el otro es Boston Celtics, con 17 títulos hasta el 2023: 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 y 2020.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).