El Dream Team de Estados Unidos para el Mundial de Baloncesto 2023 ya llegó a Filipinas, y antes del debut contra Nueva Zelanda el sábado 26 de agosto, LeBron James se rindió ante una estrella del equipo de USA. ¿Se lo lleva para Los Angeles Lakers en la NBA?

Tan solo ha jugado tres temporadas en la NBA y ya recibió elogios de Michael Jordan y LeBron. El protagonista de esta historia venía de anotar 34 puntos en la victoriad de Estados Unidos contra Alemania por 99 a 91 en un juego amistoso del 20 de agosto de 2023 y tanto Steve Kerr como ‘El Rey‘ lo elogiaron.

“Él es, sin duda, el tipo”, dijo Steve Kerr, entrenador del Dream Team de USA y de Golden State Warriors, sobre Anthony Edwards en vísperas al Mundial de Baloncesto 2023. LeBron James piensa sobre esa misma línea y tras escoger a su elegido en este equipo de Estados Unidos también elogió al All-Star de la NBA.

¿Se lo lleva para Lakers? LeBron se rinde ante una estrella del Dream Team

LeBron James promete ser una de las estrellas NBA que más atención tendrá en el Dream Team de USA que jugará el Mundial de Básquet debido a la presencia de uno de sus jugadores preferidos de Los Angeles Lakers: Austin Reaves. Luego de la predicción de Paul Pierce que trendría a Bron de regreso al equipo de Estados Unidos, llegó el mensaje para Anthony Edwards.

Edwards viene de firmar una extensión de contrato con Minnesota Timberwolves por cinco años que podría llegar a los $260 millones de dólares, por lo que luce muy difícil que pueda llegar a los Lakers. Sin embargo, LeBron empezó hacer la tarea y lo elogió al decir que “¡¡hombre cocinando!! Ese chico”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).