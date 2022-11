Un nuevo desafío llegó a Bolavip. Esta vez, te mostramos una imagen con un ERROR muy particular que deberás descubrir en 5 segundos o menos. A primera vista no parece haber nada raro, pero si analizas con detenimiento verás que algo no está correctamente en su lugar. Solo el 2% pudo descubrir la falla en el tiempo estipulado ¿Crees que puedes lograrlo?

+Descubre el ERROR en la imagen

En solo 5 segundos debes encontrar el ERROR en la imagen. Tienes que ser muy observador ¡pero no demasiado! porque el reloj sigue corriendo. El 97% no logró encontrarlo tan fácilmente. ¡A jugar!

+Solución: este es el ERROR en la imagen

¿Lo viste? Te traemos la solución. Como puedes ver, se trata de un joven patinando sobre hielo, pero justamente ahí está el error. Cuando practicas este deporte necesitas unos patines especiales, y él solamente lleva uno mientras que el otro es con ruedas, no apto para esa superficie. Si lo encontraste en 5 segundos, te felicitamos, caso contrario ¡Mejor suerte para la próxima!

+Retos virales: qué son y para qué sirven

Los retos virales de internet ejercitan tu mente y ponen a prueba qué tan rápido puedes ser. En este caso, te pusimos una imagen con un ERROR que debías descubrir. Al 98% no le alcanza ese tiempo para lograrlo.