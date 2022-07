Después del revuelo que causó después de suspender los conciertos en The Colosseum en el hotel Casears Palace un día antes de su inicio en enero de este año, Adele confirmó nuevas fechas para sus shows en Las Vegas, Todos los detalles, en esta nota.

"No hay palabras para explicar lo emocionada que estoy de poder anunciar las nuevas fechas para estos shows. En verdad se me rompió el corazón por tener que cancelarlos. Sé que para algunos de ustedes fue una decisión horrible de mi parte, y lo lamentaré siempre, pero les prometo que fue lo correcto. Estar con ustedes en un espacio tan íntimo cada semana es lo que más he deseado y les daré absolutamente lo mejor de mí", escribió la cantante de 34 años en su cuenta de Instagram.

+¿Por qué había cancelado los shows?

En el momento de la cancelación, Adele dijo: "Lo siento mucho, pero mi espectáculo no está listo. La mitad de mi equipo tiene Covid-19. No puedo darles lo que tengo ahora, y estoy devastada".

+¿Cuándo cantará Adele en Las Vegas?

Además de las 24 fechas previstas y que fueron pospuestas, se agregaron ocho conciertos más: estos se llevarán a cabo desde el 18 de noviembre, hasta el 25 de marzo del año próximo. Todos los espectáculos se harán en el teatro El Coliseo del majestuoso hotel Caesars Palace.