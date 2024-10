Las buenas noticias no paran de llegar en Inter Miami. Luego de una temporada en la que terminaron en la posición 14 y no clasificaron a los Playoffs, el equipo terminará con el mejor rendimiento en la campaña regular de la MLS 2024. ¡Y eso no es todo! Lionel Messi está a punto de darles una noticia de más de $200 millones de dólares.

Mientras que Inter Miami protagonizaba un partidazo contra Columbus Crew al ganarle por tres goles a dos, Leo Messi registró dos anotaciones, para ganar el trofeo Supporters’ Shield que le dan al equipo con más puntos en la temporada regular de la MLS, se conocieron más detalles del impacto del jugador argentino en las ganancias del equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Más.

ESPN publicó un informe sobre el gran negocio que Inter Miami hizo en cabeza de Beckham al firmar a Messi por un contrato con valor de US$150 millones y superar la inversión en tan solo dos años. Antes de que el ’10’ argentino llegara al equipo norteamericano, el club generó en ingresos entre $50 y $60 millones de dólares en 2022. El cambio sería abismal.

Lionel Messi solo necesitó de estar un poco más de seis meses para que Inter Miami tuviera un aumento en ingresos que llegaron a ser de $120 a $130 millones. Acuerdos de patrocinio, una demanda de entradas sin precedente y la venta de mercancía relacionada a Leo fueron clave para tener este crecimiento en 2023. ¡Y lo mejor estaba por venir en el 2024!

Alba, Suárez, Messi y Busquets con el Supporters’ Shield. (Foto: X / @LuisSuarez9)

En la segunda temporada de Messi, Inter Miami firmó once acuerdos de patrocinio multianuales con empresas como Audi, JP Morgan, Chase, Duracell, Lowe’s, Visa y LaCroix. Además, el equipo de la Florida le contó a ESPN que la camiseta del jugador argentino es la prenda más vendida de todo el portafolio de Adidas. No por nada ocupó el primer lugar entre las camisetas más vendidas de la MLS 2024 y fue la principal responsable que del 2022 a julio de 2024 se incrementara un 41 por ciento la venta de camisetas en la liga de Estados Unidos.

La noticia de más de US$200 millones que Messi le dará a Inter Miami

El segundo año de Leo Messi, que es su primera temporada completa en Inter Miami, no solo dejó el título que los acredita como el mejor equipo de la temporada regular 2024. ESPN también reveló en su portal en inglés que el equipo rosa hizo una proyección de tener ingresos a final de año de más de US$200 millones por todo lo que han logrado dentro y fuera de la cancha con el ’10’ argentino. ¡El gran negocio de David Beckham!

El precio de las entradas para ir a ver a Messi e Inter Miami en el 2024

Los precios de las entradas de Inter Miami en la temporada 2024 para ir a ver a Messi, Luis Suárez y compañía, oscilaron entre $867 y $2.720 dólares para asientos estándar en el estadio Chase. Si el deseo era estar en la parte noroeste del mediocampo de la cancha el valor subió a un rango de $4.420 y $7.650. Y ahí no paraban las opciones, ya que si quería ver un partido en la zona ‘asientos club‘ se podía llegar a pagar hasta $13.005 dólares y si el gusto era una suite en el estadio el valor llegaba hasta los US$42.840.