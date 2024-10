Barcelona comanda LaLiga con puño de hierro, muchos juveniles y por encima de todo, la sensación de que la versión más anotadora de la entidad ha vuelto por todo lo alto. El equipo de Hansi Fick ha iniciado la campaña de manera inmejorable e incluso igualando la mejor puesta en marcha de la delantera conformada por Lionel Messi-Luis Suárez-Neymar. El 26 de octubre se miden con Real Madrid.

25 goles suman hasta la fecha los hombres de Flick. Todo ello en 8 jornadas donde nadie ha sumado tantos puntos como el equipo del ex entrenador del Bayern Múnich. No se verían cifras similares desde el curso 2016-2017, último con nombres como Messi, Neymar y Luis Suárez manejando las riendas del conjunto azulgrana. De esos 25 tantos, 16 llegan de la delantera conformada por Robert Lewandowski, Lamine Yamal y un desatado Raphina. Ocho años atrás, la MSN firmó también 16.

Flick ha convertido al equipo en una máquina casi perfecta en este inicio de temporada. Se perdió en Pamplona o Mónaco sí, pero con las bajas de Frenkie De Jong, Ronald Araújo, Marc Andre Ter Stegen o Andreas Christensen se ha podido consolidar un equipo goleador que ya manda en LaLiga y que genera la mejor versión ofensiva en años por Barcelona. Hay elogios de todos al alemán, incluidos de Joan Laporta.

Desde tiempos de la delantera Messi-Luis Suárez-Neymar no se veía un Barcelona tan goleador: IMAGO

“Creo que Flick tiene todo bajo control. Todos los culés estamos muy contentos con él. Llevaba ya tiempo estudiando al Barça y se le ve con mucha ilusión; me gusta mucho como hace las ruedas de prensa”, valoraba el presidente del conjunto culé al analizar los primeros meses con el alemán al mando del equipo e igualmente al preguntarle por donde se encuentra el techo de este. Hace tiempo no se tenían estas sensaciones en Can Barça.

Si bien ninguno de los delanteros mencionados igualan los 11 goles con los que Messi empezaba dicha era, Barcelona 2024 sigue acumulando motivos de peso para ilusionarse con una temporada plagada de retos y donde se busca un nuevo título de la primera división española por todo lo alto. Flick iguala el mejor inicio de la histórica delantera de la MSN.