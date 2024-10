Lionel Messi e Inter Miami siguen de fiesta tras la consecución del segundo título de su historia por La Florida. El equipo de Gerardo Tata Martino se consolidó como el ganador con más puntos de esta primera fase de la MLS. Ahora mismo se busca otro récord que podría cambiar absolutamente la historia de la primera división del soccer de Norteamérica. Se necesitan dos victorias a lo largo de las próximas semanas para conseguir el objeto.

Todo parte por convertir al Inter Miami en el equipo que más puntos haya conseguido en la historia de la primera fase de la MLS. Ahora mismo dicha marca pertenece al New England Revolution. Un total de 73 unidades sumó dicho conjunto para marcar un hecho sin precedentes que de momento no tiene igual en el Soccer de Norteamérica. En caso de que Messi y sus compañeros venzan a lo largo de los próximos dos partidos podrán superar dicho registro.

El equipo del Tata Martino tiene todavía dos partidos por delante y la posibilidad de sumar 6 unidades más a las 68 que ya acumula en la tabla general del torneo. Si derrotan tanto a Toronto como al New England Revolution marcarán un nuevo hito en la historia del torneo que desde la llegada de Messi se ha visto revolucionado tanto a nivel deportivo como comercial. 5 de octubre del 2024 y 20 del mismo mes son las metas marcadas en el calendario ahora mismo.

Ningún equipo ha sumado más puntos que hay entre mañana y lo que vamos de temporada. 20 triunfos y 18 empates acompañan las apenas 4 derrotas para el equipo del Tata Martino a lo largo de 32 jornadas donde incluso con las bajas de Messi a lo largo de la Copa América nadie ha podido seguirles el ritmo. Hay que sumarle a todo esto un total de 72 goles a favor y 47 en contra que hablan de la postura ofensiva del conjunto de La Florida.

Primero habrá que visitar a un Toronto que ahora mismo parte como noveno en la Conferencia Este que justamente manda Inter Miami de Messi. Los canadienses luchan por entrar en la fase de play off y pondrán todo con lo que tienen en sus filas de cara a conseguir una victoria que les permita soñar con estar en la gran fiesta de fin de año. En cuanto a New England Revolution, el argentino y sus compañeros les recibirán el próximo 20 de octubre. Marchan penúltimos ahora mismo.

Messi superó a David Beckham

El gol de tiro libre del argentino frente a Columbus le permite superar los 65 tantos de pelota parada qué ostentaba el ex centrocampista inglés. Ahora mismo me si cuenta con 66 colores de dicha forma y con solamente mitos de la talla de Ronaldinho o Junhino por delante. Fue elegido MVP de la jornada 36 de la MLS.

Lionel Messi vuelve a la Selección Argentina

El argentino tendrá largo de la próxima semana en encuentros de peso tanto ante Venezuela cómo Bolivia. No olvidemos que Messi no dice presente desde hace meses con Argentina gracias a una lesión que le ha sacado de los planes de Lionel Scaloni. No juega con la albiceleste desde la final de la Copa América del 15 de julio justamente ante los Cafeteros.