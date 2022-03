Han pasado 5 meses desde los enfrentamientos públicos que se dieron entre Residente y J Balvin por los Latin Grammys, y un nuevo pronunciamiento de René volvió a encender la polémica. Aunque no mencionó al colombiano de forma directa, subió un video hace algunos días en su cuenta de Instagram en el que hace varias referencias al creador del álbum Colores.

+BZRP Session #49 Residente | ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el estreno de la nueva canción?

En ese comunicado, el cantante de Puerto Rico manifestó que "hay un reguetonero con la tarea de impedir que su próximo estreno vea la luz", según su versión, "porque se enteró que le dedicaba un par de líneas en la canción". Llamativamente, al día siguiente se anunció la BZRP Session #49 junto al antiguo integrante de la banda ‘Calle 13′. ¿Será esta la canción de la polémica?

El comunicado completo de René en su cuenta de Instagram

René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico Residente, subió un video en su cuenta de Instagram: “Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!”, agregó. Y concluyó: “Sigue subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón, esos que has estado subiendo”.

¿Cuándo se estrena la BZRP Music Session #49 con Residente?

El estreno de la Music Session #49 junto a Residente se hará HOY, jueves 3 de marzo, a las 19:00 horas de Argentina a través del canal oficial de YouTube de Bizarrap.

