Comprar una casa no es fácil, y venderla mucho menos, no importa dónde vivas ni cuánto capital manejes, siempre es complicado encontrar un acuerdo perfecto sobre una propiedad. Sin embargo, finalmente tanto Miguel Bosé como esta figura del Real Madrid encontraron ese acuerdo soñado.

Y es que, según reporta la revista Semana de Madrid, el portero Thibaut Courtois le ha comprado una mansión valuada en seis millones de euros al popular artista Miguel Bosé, quien tenía la propiedad en venta desde hace muchos años. Según expresa la revista, el traspaso del bien se habría dado en octubre pasado, y la figura del Real Madrid ya es el propietario de un hogar con mucha historia.

La mansión que Courtois le compró a Miguel Bosé lleva muchos años en venta, e incluso ha sido puesta como garantía por una deuda que el artista mantuvo con Hacienda un par de años atrás. Allí también fue donde Bosé vivió con su expareja Nacho Palau y sus hijos, durante varios prósperos años.

Al día de hoy la propiedad, de unos 10,000 metros cuadrados, pertenece a Courtois, quien se ha encontrado con un lujoso interior, en el que se incluye una planta baja con hall, salón comedor, despensa, sauna y hasta un gimnasio. Además, en la planta superior también hay dos habitaciones independientes con baño y vestidor propio.

Para completar, la casa que poseía Miguel Bosé también cuenta con algunas particularidades interesantes, como los son el tener piscina, una sala de juegos, cancha de tenis e incluso un taller de cerámica, o al menos hasta donde se conoce en la historia de la casa.

No obstante, no hay dudas de que Courtois tendrá sus propios planes para cada habitación de la vivienda y que no tardará en adecuarla a sus necesidades y preferencias, así como a la de su familia.