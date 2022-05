Luego de agotar siete funciones en el Estadio de River Plate (25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4 y 5 de noviembre), Coldplay anunció una nueva fecha en el mismo escenario. Se estarán presentando el 5 de noviembre en el marco de su gira titulada Music Of The Spheres World Tour. La última vez que la banda pisó suelo argentino fue en noviembre del 2017 en el Estadio Único de la Plata en el marco de A Head Full Of Dreams Tour.

En el show, la banda liderada por Chris Martin, estará tocando todos sus éxitos como "Yellow", "My Universe", "The Scientist" y "Sparks".

Con este nuevo anuncio, Coldplay está a un show en River de igualar el récord de Roger Waters. En 2012, el ex miembro de Pink Floyd se presentó 9 veces en el Estadio Monumental.

+Coldplay - Yellow

Coldplay en el estadio de River Plate: ¿Cómo comprar las entradas?

La nueva función de Coldplay será en el Estadio Monumental el próximo 5 de noviembre. Las entradas ya están a la venta desde este martes 31 de mayo a través de la web de All Access haciendo CLICK ACÁ.

¿Cuánto cuestan los tickets?

Los precios de las entradas son los siguientes: