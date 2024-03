Día clave en la saga Dani Alves. Tras haber sido condenado semanas atrás por un delito de agresión sexual en la discoteca Sutton del pasado 30 de diciembre del 2022, el jugador solicitó esta mañana la libertad provisional mientras se resuelvan los recursos de las partes enfrentadas en la Audiencia de Barcelona. Finalmente, la decisión de la sala queda postpuesta a finales de semana según Sport.

Todo venía de los pedidos de la abogada de Alves. Inés Guardiola, letrada del lado del brasileño, presentaba el pasado 8 de marzo un recurso que volvía a reunir a las partes en esta mañana. En este alegaba que al haberse cumplido ya una cuarta parte de la condena del jugador en prisión provisional y de ver como la acusación también pedía penas más duras a la justicia, podía requerirse la libertad del ex jugador hasta que haya una sentencia firme. Recordemos que el juzgado ya había dictado una pena de cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual para el ex Barcelona, PSG o Juventus.

“Confío en la justicia y siempre estaré a su disposición”. Es la reacción y aparición en el acto de esta mañana que habría tenido Dani Alves. Hubo promesas ante las autoridades de no fugarse del país según medios como Catalunya Radio o TVE. No olvidemos que al existir riesgo de fuga en las conclusiones de la jueza y de no existir un tratado de extradición entre España y Brasil, las posibilidades de una condena sancionada con casa por cárcel para el varón de 41 años ya se habían visto reducidas.

La defensa de Dani Alves también propuso en este sentido la retirada del pasaporte del jugador. Su aparición en el acto a través de una videoconferencia desde la cárcel de Brians 2 habría ido acompañada de promesas de permanecer en el país europeo. La Fiscalía pide endurecer las penas al brasileño (pueden irse hasta los 12 años) y su defensa que sea absuelto de dicha causa. Ítems como la multa de 150.000 euros a modo indemnización a víctima o libertad vigilada durante cinco años después de salir de la cárcel no estaban en la punta de la discusión de esta mañana.

Tras una mañana llena de alegatos entre ambas partes se concluye que la Audiencia de Barcelona decidirá sobre el pedido de libertad de Alves a finales de semana. El fallo de la vista, analizado por expertos de medios catalanes y españoles, habla de un escenario del 50% a favor de la postura del brasileño. Antes del viernes debería saberse si Dani Alves sigue o no en prisión según indican por Sport.

La Fiscalía veía un gran riesgo de fuga

No solo por los motivos comentados. También aparecía como ítem a tener en cuenta la gran capacidad económica de Dani Alves. Su paso por el fútbol de élite y el dinero conseguido en este hacen entender a la Fiscalía que existen pocos motivos para creer que alguien con su perfil y contexto no busque dejar la Unión Europea más pronto que tarde.

¿Huelgas en las cárceles por el caso Alves?

Catalunya Radio y TVE hablan de mucha tensión en centros como Brians 2. Los funcionarios de dichos establecimientos han informado de las presiones los de los presos ante la posibilidad de libertad para Alves. Todo se une a una huelga general donde los sindicatos no han asistido a ninguna reunión con el Govern de Cataluña en esta mañana. Muchas reacciones y críticas ante la posibilidad de libertad provisional al ex jugador.