Residente fue tendencia a principios de este año luego de lanzarle una tiradera a J Balvin a través de una Bizarrap Music Session, la cual ya cuenta con más de 120 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, su nombre volvió a estar en boca de todos luego de que Cosculluela le dedique “René Renuncia”.

La canción dura casi seis minutos y todas las barras están dedicadas al ex cantante de Calle 13. "De ayer pa hoy. Si me quedo esperandote muchachh... Residente. Tqm desentierrate y me llamas", escribió Cosculluela en sus redes sociales al lanzar el tema.

+Cosculluela - #RenéRenuncia

Si bien el conflicto entre ambos artistas viene desde hace tiempo, incluso René cuando estaba en Calle 13 le escribió "Adentro", todo estalló cuando Tokischa y Villano Antillano se besaron en un concierto de Puerto Rico. Coscu lanzó un mensaje homofóbico sobre dicha demostración de afecto y Residente salió a defenderlas.

+¿Qué dijo White Lion al respecto?

White Lion, amigo de ambos y dueño de la discográfica, fue quien dio luz verde a través de su cuenta de Instagram para que los cantantes hagan una tiradera. "Siempre he sido pro unión, especialmente con los míos. Tratamos de parar la situación con el corazón, pero a veces, para que llegue la paz tiene que haber guerra", había publicado.