¡Está confirmado! "Un viernes de locos" ("Freaky Friday"), película estrenada a mediados del 2003 que se volvió un clásico de Disney, tendrá una secuela. Esta noticia causó furor en las redes sociales luego de que se confirmara que también estará protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

The New York Times fue el medio encargado de revelar esta noticia. Allí también cuentan que Elyse Hollander se encuentra escribiendo el guión, motivo por el cual habrá que esperar algunos años para verla en la pantalla grande.

Cabe recordar que la primera película cuenta la historia de la Dra. Tess Coleman y su hija adolescente Anna. Luego de comer dos galletas de la suerte intercambien mágicamente sus cuerpos. La misma se encuentra disponible en Disney+ para toda Latinoamérica.

+Un viernes de locos 2: cuándo se estrena la película

Actualmente, el proyecto se encuentra en desarrollo y en una etapa muy temprana. Aún no hay fecha de estreno pero todo indica que la veremos en pantalla grande en el 2025.

+Un Viernes de Locos - Take me Away

+¿Cuántos años tienen actualmente Lindsay Lohan y Jaime Lee Curtis?

Actualmente Lindsay Lohan, que le dio vida a Anna Coleman, tiene 36 años y Jaime Lee Curtis, que interpretó a la Dra. Tees, tiene 64.