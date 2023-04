Oppenheimer no se estrenaría el 21 de julio de 2023, fecha que tenía pactada hace meses. En Bolavip te contamos los motivos.

Una de las películas más esperadas de este 2023 es "Oppenheimer", la producción de Christopher Nolan que contará la historia de Robert Oppenheimer como parte del Proyecto Manhattan, el cual dio origen a la creación de la bomba atómica. Tenía el 21 de julio de 2023 como fecha pactada para el estreno, pero todo indica que la misma se modificaría.

La adaptación del libro American Prometheus, biografía sobre Robert Oppenheimer escrita por Kai Baird y Martin J. Sherwin, no llegaría con los tiempos estipulados. "Desafortunadamente no se estrenará Oppenheimer en el evento, me hubiera encantado, pero la lanzarán a fin de año", fue lo que dijo Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes, en diálogo con Variety.

Es importante señalar que muchas producciones importantes hacen su debut oficial en el Festival de Cannes antes de su estreno en la sala de cine. Es por ese motivo que Fremaux se mostró arrepentido. Según las personas que accedieron a la película, creen que arrasará con los premios este año.

+De qué trata Oppenheimer

Oppenheimer, una adaptación para la pantalla grande de American Prometheus, es una biografía de Robert Oppenheimer, quien fue parte del Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo liderado por Estados Unidos junto a Reino Unido y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial.

+Oppenheimer - Avance

+Así está compuesto el elenco

El personaje principal será encarnado por Cillian Murphy, el actor irlandés detrás de Tommy Shelby en Peaky Blinders. Además, estarán Matt Damon como Leslie Groves, Emily Blunt como Katherine Oppenheimer, Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, Florence Pugh como Jean Tatlock, Benny Safdie como Edward Teller y Josh Hartnett como Ernest Lawrence.