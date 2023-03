Los Premios Oscars 2023 serán la edición 95 de la histórica premiación cinematográfica. La gala se desarrollará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el domingo 12 de marzo.

El evento será transmitido por la cadena ABC en Estados Unidos, mientras que podrá visualizarse EN VIVO a través de TNT y TNT Series para toda Latinoamérica. Las películas con mayor cantidad de nominaciones es “Everything Everywhere All at Once” con 11 nominados a distintas categorías.

Habrá presencia Argentina con "Argentina, 1985", nominada a Mejor Película Internacional. Muchas de estas películas se pueden visualizar en distintas plataformas de streaming de internet como HBO+, Prime Video, Apple TV o Netflix.

¿Cuándo serán los Premios Oscars 2023 y a qué hora?

Horario según cada país