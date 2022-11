¿Dónde está el gato? El 97% no lo encuentra en menos de 7 segundos

En Bolavip seguimos trayéndote los mejores retos virales de internet. Esta vez, te proponemos encontrar el gato en la imagen a continuación en solamente 7 segundos. El 97% no lo logra en el tiempo estipulado ya que no es tan fácil de encontrar. Tienes que ser muy observador y mirar con detenimiento ¡pero no demasiado! porque el reloj puede convertirse en tu peor enemigo. ¿De qué porcentaje crees que serás? ¡Es hora de jugar!

+Descubre dónde está el gato en 7 segundos

En 7 segundos debes ubicar al gato en la imagen. No será una tarea fácil pero confiamos en que puedes estar en el 3% más rápido de internet. ¿Estás preparado? ¡A jugar!

+Solución: aquí está el gato

¿Lo encontraste? Te mostramos dónde estaba. Si lo ubicaste en 7 segundos o menos, podemos felicitarte y decirte que eres muy rápido y hábil pero, sobre todo, muy observador. En caso de que no hayas podido, entendemos que quizás fue difícil, pero te invitamos a que lo sigas intentando en otro de nuestros desafíos.

+Qué es un reto viral

Un reto viral tiene la única finalidad de entretenerte y ejercitar tu mente. Desde Bolavip siempre fomentamos que pongas a prueba qué tan rápido eres. En este caso, te propusimos encontrar al gato en la imagen en 7 segundos.