EL 99% NO PUDO: encuentra la palabra LORO en menos de un minuto

Este desafío visual consiste en descubrir la palabra LORO en tan solo un minuto. Si bien parece mucho tiempo, en realidad es un reto muy difícil, ya que la palabra está oculta de una manera poco usual.

Te daremos una pista para que no se complique tanto el desafío, la palabra puede estar al revés. ¿Podrás superarlo?

Encuentra la palabra LORO en esta sopa de letras en menos de un minuto

¿Cuál es la solución de esta sopa de letras?

Este reto es muy difícil, por lo que no debes avergonzarte de no haberlo superar. Te dejamos la respuesta para que no te quedes con la duda.

¿Cómo ganar en una sopa de letras?

Para ganar en una sopa de letras se necesita gran capacidad de concentración, ya que para superar el reto hay que encontrar una palabra dentro de un recuadro con cientos de letras. En esta ocasión, la palabra será LORO y tendrás solo un minuto.