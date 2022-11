¿Eres detective? El 85% no encuentra la palabra RARA en la imagen

En esta oportunidad te traemos un nuevo acertijo visual. Debes encontrar la palabra RARA en la imagen. Te advertimos que no será fácil, pero tampoco imposible. Tendrás solo 5 segundos para lograrlo. El 85% no logra el objetivo en el tiempo determinado. Presta muchísima atención, pero no demasiada porque le tiempo es tirano. ¡A jugar!



+Dónde está la palabra RARA

Ubica la palabra RARA en la imagenen solamente 5 segundos. El 15% pudo lograrlo en esa cantidad de tiempo. Te advertimos que debes observar con muchísima atención, pero no demasiada porque el reloj empieza a correr. ¡Adelante!

+Solución: aquí está la palabra RARA

Si te sobró tiempo eres un auténtico velocista de los retos virales. En caso de que no la hayas encontrado o te haya tomado más tiempo de lo esperado, te deseamos mejor suerte para la próxima. Aquí abajo te dejamos la ubicación exacta de la palabra RARA.