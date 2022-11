En Bolavip te traemos los mejores desafíos virales de internet. En este caso, una nueva sopa de letras con el objetivo de que encuentres la palabra ENOJO en 10 segundos o menos. Si eres un verdadero experto, el tiempo te basta y te sobra. El 98% requiere algunos instantes más o se rinde en el intento. ¿Crees que eres parte del 2% más rápido? ¡Es hora de demostrarlo!

+Ubica la palabra ENOJO en 10 segundos

Encuentra la palabra ENOJO en 10 segundos. El 98% no puede lograrlo en ese tiempo o desiste en la búsqueda. Te desafiamos a ser parte del 2% más rápido de internet. El reloj empezó a correr ¡Adelante!

+Dónde está la palabra ENOJO

¿Encontraste la palabra ENOJO? No importa si la respuesta es sí o no, porque aquí abajo te dejamos la respuesta. Si la ubicaste en 10 segundos o menos te dejamos nuestras felicitaciones. Y si no lo lograste ¡No te aflijas! En Bolavip te esperamos con los mejores desafíos para que tengas tu revancha.