Sanna Marin se volvió tendencia luego de anunciar públicamente su divorcio con Markus Räikkönen tras 19 años juntos. En este sentido, los usuarios de las redes sociales volvieron a recordar el polémico video de una fiesta en el 2022 que tuvo a la Primera Ministra finlandesa como protagonista.

El mismo se volvió viral a mediados del año pasado y se la ve a Sanna Marin bailando con amigos y celebridades en una reunión privada. Aunque no estaba haciendo nada ilegal, el video fue mal visto en distintos países del mundo.

“Son imágenes privadas que no estaban destinadas a hacerse públicas. No tengo nada que ocultar y no hice nada ilegal”, fue lo que dijo al respecto mediante un comunicado. Ante distintas consultas, reconoció haber bebido alcohol, pero aclaró que no tomó drogas.

+El polémico VIDEO: Sanna Marin de fiesta en el 2022

+¿Qué dijo Sanna Marin sobre el divorcio?

“Hemos solicitado juntos el divorcio. Estamos agradecidos por los 19 años que hemos compartido y por nuestra querida hija. Seguiremos siendo mejores amigos, cercanos el uno al otro y padres amorosos. Seguiremos pasando tiempo juntos como familia y el uno con el otro”, escribió la Primera Ministra en las redes sociales.