Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido por todos como Luisito Comunica, es uno de los creadores de contenidos de habla hispana más importantes y famosos. Lo último que hizo, que se volvió viral, fue reservar la Muralla China para una cita con su novia.

¿Quién es Luisito Comunica?

Luisito Comunica es un youtuber de origen mexicano, de 32 años de edad, y uno de los 'magnates' de las redes sociales. En YouTube cuenta con más de 40 millones de suscriptores, mientras que Instagram tiene más de 33 millones de seguidores.

Su fama hizo que además de creador de contenido se convierta en empresario: es dueño de Fasfú Burgers”, una cadena de hamburgueserías instaladas en la Ciudad de México, y que además abrieron en Perú y Colombia y últimamente inauguró un local en Madrid (España).

"Siempre he rechazado la idea de que una carrera tenga que ser vertical. Creo que somos muchos los que estamos intrigados por diversos temas y sectores, y a mí me gusta seguir estas curiosidades”, reveló el influencer y agregó: “a medida que he ido aprendiendo cosas diferentes y conocido a gente que se dedica a distintas actividades, he descubierto proyectos interesantes", le dijo a la revista Forbes.

La reserva de la Muralla China

En búsqueda de una cita romántico con su pareja, Arianny Tenorio, Luisito hizo pública una noticia en sus redes sociales que sorprendió a todo el mundo. "Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica".