No cabe duda de que cualquier movimiento de la bella mujer, siempre da de qué hablar en las redes sociales.

Georgina Rodríguez atraviesa por un buen momento en cuanto a su relación con Cristiano Ronaldo y, además tiene una bonita familia, la cual esta compuesta por cinco hijos, dos de ellos que son biológicos de la modelo con el futbolista portugués.

Sin embargo, la modelo estuvo el programa El Hormiguero y allí entregó varias opiniones sobre sus hijos en Arabia Saudita: “son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando”.

Pero hubo una de sus apreciaciones que causó curiosidad, ya que luego de un compañero en el nuevo colegio en Riad la pegara a su hijo, ella en el magazine manifestó que le dijo: “Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender?”.

Por esa situación ella tuvo que aclarar en sus redes sociales si sus hijos sufren de bullying: “nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con unos profesionales maravillosos. Realmente apreciamos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal”.

Finalmente, se mostró feliz por lo que está viviendo con su familia en tierras árabes: “gracias a Dios siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos”. Hay que decir también que ella en su cuenta de Instagram tiene más de 48 millones de seguidores.