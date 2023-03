Cristiano Ronaldo ahora mismo está pasando por un gran momento en su equipo de la Liga Árabe. Precisamente, con Al-Nassr, el portugués ya ha marcado ocho goles y se ha reportado con dos asistencias en seis partidos disputados; números que demuestran su calidad en el terreno de juego.

El futbolista internacional además es uno de los deportistas mejor pagos en el mundo, si no el que más, sin embargo, una noticia extrafutbolística le la vuelta a los medios de comunicación y es precisamente por un lío de faldas, que reveló una estrella de Onlyfans chilena.

Y es que Daniella Chavez, bella mujer, a través de Twitter indicó que tuvo un apasionado encuentro con el crack: ¿si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano somos infieles? ¡Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe”. Luego borró el tweet.

Varios usuarios de redes quisieron desmentir las versiones de Chavez, sin embargo, ella con total desparpajo dijo: “tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa”. Ahora falta saber si es cierto o no.

Incluso, la situación causó tanto revuelo por parte de la chilena, que hasta el medio sensacionalista inglés, The Sun, la entrevistó y allí ella señaló: “Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él”.

Por el lado de Cristiano Ronaldo no ha habido ninguna reacción, ni respuesta al respecto. Esta noticia se da en medio del idilio que, se supone, el portugués tiene con la modelo Georgina Rodríguez, con la cual tiene cuatro hijos y una familia que se ve bastante sólida.