La temporada de Concachampions acaba de iniciar su etapa de Octavos de Final, y esta semana comenzaron a jugarse los partidos de las diferentes llaves. A Philadelphia Union, equipo de la MLS, le tocó viajar a San Salvador para enfrentar a Alianza, aunque nunca imaginaron lo que pasaría en el partido.

Resulta que, luego de 68 minutos de un duelo sin demasiado buen fútbol ni llegadas, la diversión era algo que faltaba en el partido, y un perro llegó para levantar a la fanaticada. Así es, un can se metió a la cancha en pleno partido, y fue directo a la pelota, la cual mordió y con la que jugó unos segundos hasta ser retirado por un auxiliar de seguridad.

Los relatores no tardaron en aprovechar el momento para tirar un par de bromas como... "me pregunto si jugará en la posición CA-NINE", haciendo referencia a la palabra canino y nueve en inglés, ubicando al can como centrodelantero de alguno de los equipos. O "No es ConcaChampions a menos que haya un perro en el campo"

Por lo pronto, en redes sociales también hicieron comentarios al respecto de la situación, y destacaron que tal vez el perro quería convertir un gol, algo que no se había visto hasta el momento en el apagado partido. Dicho sea de paso, una vez que el perro fue retirado y el partido continuó, tampoco hubo tantos y finalizó 0-0.