Los primeros días de marzo han sido bastante ajetreados en el plano extra futbolístico para Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués que brilla con sus goles y asistencias en el fútbol de Arabia Saudita, precisamente con Al Nassr, igual que llegó luego de su glorioso paso por el fútbol europeo.

Y es que en primera instancia, sobre estos supuestos líos de faldas, la primera en aparecer fue una sudamericana, una estrella de Onlyfans, chilena ella, y quien responde al nombre de Daniella Chavez, quien dijo que había tenido un encuentro amoroso con el luso.

Ahora en el segundo día del tercer mes de 2023, fue la influencer venezolana Georgilaya, quien relató en entrevista en The Sun, que tuvo un encuentro sexual con la estrella del fútbol, pero eso sí que fue “consentido”, pero que luego de ello se sintió manipulada por el futbolista.

Según la versión de la venezolana, el presunto encuentro se había producido el 25 de marzo de 2022, fecha que justamente coincide con dos fotografías de ambos y que se encuentren en las redes sociales de ella. Justamente esto se habría dado en una concentración de selección de Portugal.

De acuerdo con información entregada por ella misma a través de su cuenta de Instagram, ambos habrían dormido en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal, y según ella, después de haberse tomado fotos con él le llegó un mensaje de CR7.

Ya en la entrevista con el medio británico dijo: “cuando leí el mensaje pensé que si iba allí hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría tomarme más fotos”, a renglón seguido señaló, “no creo que, en esa situación, tendría sexo. el caso es que sucedió. he consentido de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la notoriedad y el poder de Cristiano Ronaldo”. solo el tiempo se encargará de definir si fue realidad o no.