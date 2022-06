Justin Bieber informó a través de sus redes sociales que no dará algunos de sus shows ya que padece el Síndrome de Ramsay Hunt.

Luego de que cancelara algunos de sus shows por un problema de salud, Justin Bieber publicó a través de sus redes sociales un video en el que le explica a sus seguidores que tiene el Síndrome de Ramsay Hunt. Este padecimiento, que uno de sus síntomas principales son la erupción cutánea en alguno de los oídos y la parálisis facial, lo pueden sufrir aquellas personas que a lo largo de su vida tuvieron la varicela-zóster.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, cuenta el cantante canadiense de 28 años en el video difundido a través de sus redes.

En el mismo, Justin añade: "Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme".

Según informan distintos estudios, no hay un tiempo estimado de recuperación ya que los casos pueden variar. En general, si el síndrome es atendido a tiempo, dentro de los primeros días debería haber una evolución en el paciente.

Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tiene el Síndrome de Ramsay Hunt

Algunos de los síntomas más comunes son: