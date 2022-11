El Mundial de Qatar 2022 tendrá muchos condimentos tanto adentro como afuera del campo de juego. Es que será la oportunidad perfecta para probar nuevos contenidos y nuevas apuestas desde la comunicación. Josep Pedrerol, reconocido periodista y conductor de El Chiringuito, tomó una decisión respecto a ello.

Pedrerol es una de las personalidades más reconocidas en el periodismo deportivo español. Y El Chiringuito se ha transformado en una tertulia deportiva imperdible, e incluso se ha viralizado de sobremanera en las redes sociales. Ahora, Josep quiere dar un paso más e imitar el gran trabajo que ha hecho Ibai Llanos.

En su cuenta de Twitter había adelantado que tenía un anuncio importante para hacer y, finalmente, lo hizo. Josep Pedrerol se mete en el mundo del streaming y hará directos en vivo para el canal de Twitch que tiene El Chiringuito. El Mundial de Qatar 2022 le permitirá aparecer en determinados momentos para comentar ante los fanáticos.

"Me apetece mucho y la decisión que he tomado es que me voy a hacer streamer para hablar contigo cara a cara, sin tapujos, de lo que quieras. Pregunta lo que quieras y yo contestaré lo que me apetezca. Sin filtro y sin obligaciones. Stremearé cuando me apetezca, cuando esté de humor, de bueno o de mal humor. Si va bien, continuaré, y si no, lo dejaré porque estamos para divertirnos", explicó Pedrerol en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"El Mundial, además, es el escenario perfecto para empezar a stremear. Y como digo, me apetece mucho. ¿Dónde? En el mejor lugar posible, en el canal de Twitch de El Chiringuito", invitó a sus seguidores. Y dejó un último mensaje: "Haters, he venido para quedarme".