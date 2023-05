Shakira, una de las cantantes que durante este 2023 volvió a ingresar al ranking de las artistas más escuchadas en el mundo, lanzó este 11 de mayo una nueva canción que promete ser un hit a nivel mundial. La misma se llama "Acróstico" y en cuestión de horas ya superó el millón de reproducciones en YouTube.

Esta canción, que llega luego de éxitos como “Te felicito”, “TQG”, “Monotonía” y la Music Session #53 junto a Bizarrap, tiene un significado especial para la nacida en Colombia. Esto se debe a que está dedicada a sus hijos Sasha y Milan Piqué.

Muchas personas comenzaron a preguntarse qué significaba "Acróstico", el nombre de esta canción. El mismo es una composición poética en la que la primera letra, una letra de en medio o la letra final de cada verso forman un vocablo o una frase cuando se agrupan de forma vertical.

+Letra completa de "Acróstico" de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

+VIDEO: Así suena "Acróstico" de Shakira