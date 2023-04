Definitivamente ostentar no es lo suyo.

Lo normal para futbolistas de élite que lo han ganado todo y conseguido millones y millones de dólares es contar con autos de lujo, como Ferraris, Rolls Royce y más marcas de lujo. Sin embargo, hay un futbolista que ha pasado por alto muchas de las comodidades y lujos que la fama y el dinero ofrecen.

Y ese futbolista es N'Golo Kanté, el centrocampista del Chelsea que ha sabido transformarse en un icono del fútbol moderno, siendo clave en el histórico título del Leicester City en la Premier League y en conquistas como la Champions League desde su llegada al equipo londinense.

Kanté es alguien a quien dentro del terreno se lo destaca por su despligue y sacrificio, pero que ha transcendido y penetrado en el corazón de los fanáticos por su simpleza y humildad, algo que demuestra en su día a día. Y entre tanto auto de lujo que se puede ver en Stanford Bridge en cada entrenamiento del Chelsea, también podemos encontrar su modesto Mini Cooper, el cual conduce desde hace años.

No nos engañemos, el Mini Cooper es un gran auto y que ofrece mucha comodidad, pero no se puede comparar en ese rubro ni en cuanto a potencia y rendmiento con los motores que esconden los autos de sus compañeros de equipo. No obstante, un Mini Cooper puede superar los 200 km/h de velocidad máxima en prácticamente cualquiera de sus modelos.

Aún así, el auto de Kanté es definitivamente el más sencillo de los que podemos encontrar en cualquiera de los equipos de élite en el mundo fútbol hoy en día, y refleja lo que demuestra en su vida cotidiana.