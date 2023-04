No será una de las máximas estrellas del equipo, pero vaya que tiene estilo y buen gusto a la hora de elegir su auto.

De un tiempo a esta parte los equipos de la Premier League se han convertido en los que mejor pagan en el mundo fútbol, y especialmente aquellos que destacan en la liga, como es el caso del Manchester City, que además cuenta con el apoyo de un lucrativo grupo propietario. A raíz de ello, hasta los suplentes reciben salarios exorbitados y pueden darse lujos como comprarse una Ferrari.

Y eso ha hecho Aymeric Laporte, quien tiene en su poder la mejor Ferrari de todo el plantel del Manchester City, a pesar de no ser una fija en el once de Pep Guardiola dentro del equipo. No obstante, Laporte disfruta con su Ferrari 488 GTB, un auto muy especial para el internacional español.

La Ferrari 488 GTB es toda una obra maestra de los de Maranello, ya que cuenta con un motor V8 de 3.9 litros, el cual entrega hasta 670 CV que alcanza los 340 km/h de velocidad máxima y lo hace en menos de 20 segundos de trayecto recto. También tiene una aceleración descomunal, que le permite pasar de 0 a 100 en 2,85 segundos.

Con todo esto, la Ferrari 488 GTB tiene un valor de 750,000 dólares según el fabricante italiano, y Laporte los pagó gustosamente, ya que se llevó a casa una de las mejores máquinas desarrolladas por la marca.

Puede que no tenga muchos minutos en cancha con Guardiola, pero seguramente se pase bastantes a bordo de esta Ferrari que está hecha para que su conductor la disfrute desde el momento en que se sube hasta que baja del superdeportivo.