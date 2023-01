Pasó una nueva edición de la Copa del Mundo y, si bien para la FIFA terminó resultando un verdadero éxito desde lo organizativo y también en lo comercial y económico, desde un primer momento Qatar 2022 estuvo envuelto en distintas polémicas que todavía se mantienen, semanas después que Leo Messi levantara el trofeo para la Selección Argentina.

Las condiciones laborales en el armado de los estadios, la decisión de disputarlo en una fecha poco habitual del calendario y, principalmente, algunas costumbres y miradas sobre el pequeño país ubicado en el Golfo Pérsico, hicieron que este Mundial ganara en detractores. Dentro de una gran cantidad de voces que se alzaron, aparecen caras conocidas que, más allá del gusto por el fútbol, no pudieron ocultar su fastidio por la designación. En este recorrido, te llevamos a conocer esos nombres, vamos a descubrir a Los Famosos que se Pronunciaron en Contra de Qatar 2022.

David Beckham

Es cierto que el ex astro del Manchester United y Real Madrid formó parte del campeonato mundial, diciendo presente en los estadios cada vez que jugó Inglaterra y también en otros encuentros definitorios, pero los jeques terminaron muy ofuscados con el ex futbolista. Es que, se estima que ha recibido 175 millones de euros para apoyar tanto al evento como al emirato por los próximos 10 años. Pero el bueno de David, decidió no emitir palabra alguna, ni en la previa ni durante la realización de la Copa.

Maluma

Aunque fue la voz de uno de las canciones del Mundial, el cantante colombiano decidió retirarse a último momento a formar parte de la ceremonia inaugural, a partir de unas controvertidas declaraciones realizadas durante una entrevista, cuando se le preguntó sobre la violación de los derechos humanos en el evento: “Hay algo que no puedo resolver. Solo he venido aquí a disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es en realidad algo en lo que tenga que involucrarme”.

Joseph Blatter

El propio ex presidente de la FIFA manifestó días antes de la inauguración que la elección de Qatar para ser sede de un Mundial “fue un error y asumo mi responsabilidad. Es un país demasiado pequeño. El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para él”, dijo sobre Qatar. El suizo, que dirigió la FIFA durante 17 años, se vio envuelto en acusaciones de corrupción durante su mandato, entre otras cosas, a partir de esta elección.

Alicia Keys

La cantante se encargó de hacer conocer su negativa a formar parte en la ceremonia inaugural del Mundial, a su manera. La coreógrafa del evento fue la que terminó confirmándolo, sorprendida ante la baja de la artista. “No nos ha dicho por qué... Hasta ayer pensábamos que venía, yo pensaba que ya había aterrizado”, dijo Bárbara Pons. La sucesión de bajas a formar parte del evento, terminó convenciendo a la neoyorquina a decir que no.

Jurgen Klopp

La mayoría de los técnicos de selecciones y de las grandes ligas europeas han optado por el silencio, pero hay casos de algunos que no se mordieron la lengua. Uno de ellos fue el actual entrenador del Liverpool, que a diferencia de otros, decidió hacer una autocrítica: “Ha habido diferentes oportunidades para denunciarlos, pero fue mucha la gente que ganó dinero por razones equivocadas. Todos somos culpables”.

J Balvin

Al igual que la mayoría de los músicos y artistas que se fueron mencionando para formar parte del evento, el cantante colombiano tomó la postura de bajarse del evento una vez que se había asegurado su presencia. ¿Los motivos? Tal lo confirmado por su representante, su decisión se debe a las críticas que recibió el país que albergó la cita mundialista por su trato a las mujeres, los trabajadores migrantes y las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Josh Cavallo

Entre tantas voces que se oyeron en contra de la disputa del Mundial, también aparecieron aquellos que mostraron temor. Uno de los claros ejemplos es el futbolista profesional australiano, que se declaró gay en 2021, quien le dijo al diario inglés The Guardian: “Leí que ellos dictan la pena de muerte para las personas homosexuales en su país, así que es algo que me da mucho miedo y por eso realmente no querría ir a Qatar".

Jorge Sampaoli

El ex entrenador de la Selección Argentina y hoy DT del Sevilla también reaccionó de forma enérgica ante la decisión del escenario elegido para el Mundial 2022 y apuntó al dinero como la principal razón para elegir a Qatar: “La FIFA determinó que se jugase en un lugar en el que no se debería haber jugado y en una fecha en la que no se debería haber jugado. Todo por plata, todo por negocio”.

Toni Kroos

Uno de los emblemas de los últimos tiempos del conjunto alemán, decidió abandonar la selección tras su eliminación de la Eurocopa. Y si bien, en aquel momento no dio demasiados motivos de su salida, esto ya había quedado claro meses antes, cuando criticó sin tapujos la realización del Mundial a través de un podcast que comparte con su hermano Felix: “Considero que está mal que el torneo se celebre en un país como ese. Los inmigrantes trabajan en condiciones inaceptables, a 50º y con alimentación insuficiente”.

Chanel Terrero

La artista hispano-cubana se negó a participar de la cita mundialista, después de haber sido la encargada de cantar el himno que representó a la Selección Española. "Mi canción es para apoyar a La Roja y estoy muy contenta de que así sea, pero no voy a ir a Qatar porque no se respetan los derechos humanos. Tengo claros mis principios y es una decisión propia y personal”, comentó en declaraciones a la prensa.

Leon Goretzka

Conocido por tener un discurso comprometido, el jugador del Bayern Múnich se pronunció en varias ocasiones contra la celebración del evento, llegando a calificar la homofobia del país como opresiva e indicadora de un retroceso a otro milenio. También, en un documental en la televisión alemana, fue crítico de la FIFA: “En la cima de mi carrera, preferiría competir por la Copa del Mundo en un país diferente. Que la situación en materia de derechos humanos no se tuviese en cuenta en los criterios, fue un gran error, y me enfurece".

Ibai Llanos

El español es uno de los streamers más famosos del planeta y, justamente, a través de su cuenta de Twitch les contó a sus más de 10 millones de seguidores, que le habían ofrecido acudir al Mundial en el avión de la selección de su país y que lo había rechazado: “No me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, fue su taxativa conclusión. “Tomé la decisión”, expresaba mientras arengaba a su público: “¿Saben la cantidad de sponsors, de dinero, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”.

Phillip Lahm

Otro ex futbolista, que sigue ligado al fútbol desde otros ámbitos, muy crítico de la elección de la FIFA. El lateral izquierdo que fue capitán de la selección alemana escribió en una columna para el diario Zeit Online que la Copa del Mundo no debería ser propiedad de Qatar. Lahm reconoció algunos avances “pero los homosexuales siguen siendo criminalizados, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y hay restricciones a la libertad de prensa y de expresión”.

Amanda Davies

Esta prestigiosa periodista de la cadena CNN tomó la decisión de lucir en la jornada inaugural, tanto dentro como fuera del estadio, un vestido con los colores arcoíris. Su gesto se producía después de que el embajador de Qatar 2022, Khalid Salman, definiera la homosexualidad como un daño mental. En su carrera fue premiada por reportajes sobre el escándalo de los Tours de Francia retirados a Lance Armstrong o el dopaje en los deportistas olímpicos rusos.

Thierry Henry

Fue uno de los principales protagonistas del mundo del fútbol, que se pusieron delante de protestas y reivindicaciones para denunciar la falta de libertades en Qatar. Más allá de esto, el ex astro de la selección francesa y campeón del mundo en 1998, era una de las voces que consideraban que la competición debía erigirse como una plataforma para impulsar los derechos humanos.

Mel C

Con una mirada que seguramente se distanciara de lo que pueda pensar su amiga y anteriormente compañera Victoria Beckham, la ex miembro de las Spice Girls aseguro que el evento de fútbol, está basado únicamente en la codicia y en el dinero. “Pueden intentar vender que van a cambiar las cosas, pero eso es una idiotez: se trata de dinero. Y es difícil apoyar del todo a la selección inglesa cuando sabes de dónde viene el dinero”.

Rod Stewart

El mítico cantante escocés manifestó públicamente que rechazó una oferta millonaria para tocar en la inauguración del Mundial. Dijo que lo hizo por una cuestión de principios, según sus declaraciones a The Sunday Times. “Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, declaró el músico de 77 años.

Alex Scott

La ex futbolista de la selección británica y actual reportera de la BBC lanzó un poderoso gesto al lucir el brazalete LGBTIQ+, tras la decisión del equipo inglés de abandonar la intención de hacer lo propio por temor a las represalias de la FIFA. Scott llevó de forma visible el polémico lazo mientras informaba a pie del campo de juego antes del partido que enfrentó a su selección con la de Irán en el Estadio Internacional Khalifa de Doha.

Dua Lipa

La artista británica se encargó de desmentir los rumoresque la situaban como una posible estrella en la inauguración de Qatar 2022. La cantante manifestó que nadie se acercó a ella para negociar su participación y que sólo visitará dicho país cuando “haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”. La celebridad, además, había expresado que apoyaría a su selección, Inglaterra, desde su hogar.

Shakira

La cantante colombiana rechazó la invitación para formar parte de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo. Aunque se la daba como la artista principal del evento, manteniendo así una tradición -hubiera sido su cuarto Mundial consecutivo- y un vínculo formal con la FIFA que viene de ediciones anteriores, la ex pareja de Gerard Piqué ni siquiera pisó el territorio qatarí durante la disputa del máximo evento futbolístico.