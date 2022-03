Esta semana arrancó con una noticia que alegró a todos los fans del rock: los Rolling Stones harán una gira para celebrar sus 60 años de trayectoria, el tour se titulará “Sixty”. Se trata de los primeros conciertos programados tras la partida de su baterista Charlie Watts, quien falleció en agosto del año pasado.

+Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2022: ¿Cuál fue la película más premiada?

"Estamos encantados de anunciar la gira Rolling Stones 2022! titulada SIXTY para celebrar 60 años especiales juntos; Mick, Keith y Ronnie (Wood) tocarán en toda Europa este verano, incluidos dos espectáculos en el BST Hyde Park de Londres", ha anunciado la banda en su perfil oficial de Twitter

Los Rolling Stones iniciarán su recorrido en España, más precisamente en la ciudad de Madrid. La última vez que Mick Jagger, Keith Richards y compañía se subieron a los escenarios en esa ciudad fue en 2014, en el estadio Santiago Bernabéu como parte de "14 on Fire Tour". La gira seguirá por Alemania, Reino Unido, Holanda, Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Francia y Suecia.

+The Rolling Stones - Anybody Seen My Bab

Rolling Stones: las fechas anunciadas hasta el momento

Las fechas anunciadas son las siguientes: