Mick Jagger, vocalista de los 'Rolling Stone', estuvo en boca de todos en las últimas horas. En su visita al Museo Reina Sofía, ubicado en España, se tomó una foto delante de la obra cumbre de Pablo Picasso: La Guernica. Este gesto no está permitido en la institución por una cuestión de “calidad de la visita”.

La imagen la subió a sus redes sociales junto a la siguiente frase: "disfrutando mucho de lo que ofrece Madrid, desde ángeles caídos al flamenco". Jagger estuvo recorriendo la ciudad antes del show que brindarán los Rolling Stone este miércoles 1° de junio en el Wanda Metropolitano.

Esta imagen ha provocado las quejas de algunos usuarios en las redes sociales, por lo que rápidamente se volvió viral. El cantante de 78 años no ha comentado nada al respecto ya que está enfocado en el tour “Sixty”.

Los Rolling Stones están de gira por sus 60 años de carrera

Los Rolling Stones se estarán presentando este 1° de junio en el Wanda Metropolitano con su tour titulado “Sixty”, uno de los primeros conciertos programados tras la partida de su baterista Charlie Watts, quien falleció en agosto del año pasado.

La última vez que Mick Jagger, Keith Richards y compañía se subieron a los escenarios de Madrid fue en 2014, en el estadio Santiago Bernabéu como parte de "14 on Fire Tour". La gira seguirá por Alemania, Reino Unido, Holanda, Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Francia y Suecia.

