Detrás de toda figura hay una historia de vida que muy pocos conocen. Es muy difícil revelar secretos al mundo, pero muchas veces, contar es curar y también advertir. Y es en parte el mensaje que quiere dejar Patrice Evra, exfutbolista francés que supo brillar en Manchester United y Juventus, con la confesión que hizo recientemente. El francés ofreció un adelanto de lo que será su biografía en una entrevista con The Times y reveló que fue abusado sexualmente de niño por uno de sus profesores.

El exjugador francés, quien supo ser parte de la selección de su país, reveló cómo su maestro de escuela intentaba tocarlo cuando pensaba que se había dormido y cómo él intentaba "empujarlo y golpearlo" para evitar las atrocidades que cometía. En este sentido, reveló que su profesor se "excitaba sexualmente" y se "tocaba a sí mismo" cada vez que intentaba quitarle la ropa a él.

"No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", confesó el exlateral izquierdo.

Evra nunca había querido hablar de este tema hasta este momento. Incluso recordó que, cuando su carrera estaba empezando a despegar, la policía se contactó con él por las quejas que aparecieron contra este maestro. Sin embargo, nunca confesó el abuso que sufrió a las autoridades, aunque lamenta esa decisión. A quien sí se lo contó fue a su madre, pero lo hizo de grande. "Lo más difícil fue contárselo a mi madre. Ella dijo que sentía no haberse dado cuenta y que, si seguía vivo (el maestro), lo mataría (...) Soy consciente de que mi madre y mi familia investigarán el tema para ver si pueden demandarle, pero la verdad es que enterré esto tan profundamente... Nunca he pensado en ir a juicio", manifestó.

Por último, Patrice Evra deja un mensaje importante para los niños ante este tipo de circunstancias. "Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo", afirmó.