Prince Royce, quien está viviendo en Chile y es uno de los jurados de The Voice de Chilevisión, fue hospitalizado en las últimas horas.

Prince Royce se volvió tendencia mundial en las últimas horas. Esto se debe a que el reconocido cantante y actual jurado de The Voice, programa estelar del canal Chilevisión, informó que en los últimos días fue hospitalizado luego de sufrir una reacción alérgica en su cuerpo.

Estuvo en la Clínica Alemana, un centro de salud privado ubicado en Santiago de Chile. En las imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram se lo ve con un intenso sarpullido en gran parte del cuerpo. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles.

"Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones", fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. Y añadió: "Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana".

+¿Por qué Prince Royce fue hospitalizado en Chile?

