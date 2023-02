Selena Gomez se volvió tendencia en el mundo luego de anunciar que no seguirá generando contenido en las redes sociales por tiempo indefinido. En los últimos días su nombre se había vuelto viral tras defender a Taylor Swift de Hailey Bieber, la esposa de Justin, en una pelea de TikTok.

El comunicado lo lanzó mediante un vivo de Instagram: "Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto". Y, en el mismo, añadió: "Tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... Los veré más temprano que tarde, yo solo... solo voy a tomarme un descanso de todo".

Luego de anunciar esta noticia, Selena Gómez confirmó que ahora se encuentra centrada en la tercera temporada de Only Murders in the Building, la cual se estrenará a mediados del 2023. La misma contará con la incorporación de grandes estrellas al elenco como Paul Rudd y Meryl Streep.

+¿Por qué Selena Gómez abandonó las redes sociales?

