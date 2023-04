HOY, jueves 13 de abril de 2023, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Beso. De esta manera, te contamos, a continuación, por qué se celebra y cuál es el origen de esto.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Beso y cuál es el origen?

La razón por la que conmemora cada 13 de abril es en honor al beso más largo que se registró en la historia: en el año 2013, una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más duradero de todos los tiempos.

Ellos fueron Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes participaron en una competencia anual que se realiza en su Tailandia natal y que es organizada por Ripley's Believe It or Not!, en la ciudad de Pattaya.

En dicha competencia, formaron parte nueve parejas, entre ellos, un matrimonio de más de 70 años. En esta, los Tiranarat se dieron un beso que duró un total de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Según Guinness World Records, no hubo uno más largo.

Los ganadores, además del título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Premios Guinness.

¿Cómo se originó el beso?

Pese a que existen muchas teorías al respecto, científicos creen que la acción de besar es un comportamiento aprendido, ya que aproximadamente el 10% de los humanos no se besan y menos besan con intención romántica o sexual. Otros tienen el pensamiento de que besar es instintivo y posee sus raíces en la biología.

Besar provoca una reacción química en el cerebro, que incluye un estallido de la hormona oxitocina, que también es conocida como la “hormona del amor”. ¿La razón? Que despierta sentimientos de afecto y apego.