En esta nota, te contamos qué fue lo que pasó con Erik Per Sullivan, el actor que interpretó a Dewey.

¿Qué pasó con Erik Per Sullivan, actor de Malcom in the Middle?

En las últimas horas, Erik Per Sullivan, actor que interpretó a Dewey en la reconocida serie Malcom in the Middle, volvió a estar en boca de todos. De esta manera, te contamos, a continuación, qué pasó y todos los detalles.

Esta serie fue una de las más longevas y de más éxito: se estrenó en la década del 2000 y tuvo un total de siete temporadas. Fue la puerta a la fama para muchos jóvenes actores que en la actualidad son estrellas.

Pese a esto, no todos los protagonistas lograron dar el paso decisivo en el mundo de la actuación. Y ese es el caso de Per Sullivan.

+¿Qué pasó con Erik Per Sullivan?

Erik Per Sullivan, quien actualmente tiene 31 años, volvió a estar en tendencias después de que, 17 años después del final de Malcom in the Middle, se viralizó una foto que causó asombro. ¿La razón? El impactante cambio de apariencia: lleva el pelo bastante más largo pero mantiene ciertos rasgos característicos.

Cabe destacar que no cuenta con redes sociales, por lo que no se sabe mucho de cómo es su presente. Desde 2010 se encuentra alejado de las cámaras, cuando interpretó a Timmy en la película Twelve. Oficialmente se encuentra retirado de la actuación.

Lo último que se supo, tras eliminar todas sus redes, es que se había graduado en la universidad y que volvió a vivir en Worcester, Massachusetts, que es su pueblo natal.