En los últimos días el nombre de Sebastian Lletget se volvió tendencia en todas las redes sociales. Esto se debe a que surgieron rumores que el futbolista le habría sido infiel Becky G. En este sentido, en las últimas horas confirmó mediante un comunicado que le ocultó cosas a la reconocida cantante, pero que toda la controversia se debe a que lo están intentando extorsionar.

Todo comenzó cuando la cuenta de Instagram @ja29poo confirmó que tuvo un romance con el prometido de Becky G en una discoteca de España. Este usuario asegura tener fotos y videos juntos.

Es por ese motivo que Lletget publicó el siguiente comunicado: “Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”. Y añade: “Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”.

+Quién es Sebastian Lletget, la actual pareja de Becky G

Sebastián Francisco Lletget, quien nació el 3 de septiembre de 1992 en San Francisco, es un futbolista profesional. Actualmente defiende los colores del Dallas FC, equipo que juega en la Primera División de la MLS, la liga estadounidense.

+El Prometido De Becky G, Sebastian Lletget, Responde A Los Rumores De Infidelidad



Es reconocido en las redes sociales bajo el apodo “Da Boy” y actualmente cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram. Allí suele subir imágenes de su vida cotidiana y compartiendo momentos junto a Becky G. Cabe remarcar que la pareja inició su relación a fines del 2016.